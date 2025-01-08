الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة تحت الماء قبالة شاطئ حنوش – البترون

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 8 /1 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة تحت الماء قبالة شاطئ حنوش – البترون".