Advertisement

لبنان

بالتزامن مع جنازة الرئيس جيمي كارتر... السفارة الاميركية في بيروت تعلن اغلاق أبوابها يوم غد

Lebanon 24
08-01-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1302927-638719356391875627.jpg
Doc-P-1302927-638719356391875627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت السفارة الاميركية في لبنان عبر منصة "اكس" انه "عطفاً على الأمر التنفيذي القاضي بإغلاق الحكومة الفيدرالية لجنازة الرئيس جيمي كارتر، ستغلق السفارة أبوابها يوم الخميس 9 كانون الثاني 2025.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الاميركية: لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية تعاين عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني
lebanon 24
08/01/2025 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
يصل هوكشتاين يوم الاثنين الى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة مراحل تطبيق وقف اطلاق النار أولاً وبوقف إطلاق النيران السياسية على الرئيس في جلسة الخميس ثانياً (الجديد)
lebanon 24
08/01/2025 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من السفارة الاميركية بشأن زيارة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار... إطلعوا عليه
lebanon 24
08/01/2025 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تفتيش طائرة ايرانية في مطار بيروت وتوضيح من السفارة الايرانية
lebanon 24
08/01/2025 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24

بالتزامن

جنازة

الرئيس

كارتر...

السفارة

الاميركية

بيروت

اغلاق

أبوابها

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2025-01-08
07:14 | 2025-01-08
07:05 | 2025-01-08
07:00 | 2025-01-08
06:59 | 2025-01-08
06:55 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24