بالتزامن مع جنازة الرئيس جيمي كارتر... السفارة الاميركية في بيروت تعلن اغلاق أبوابها يوم غد

اعلنت السفارة الاميركية في لبنان عبر منصة "اكس" انه "عطفاً على الأمر التنفيذي القاضي بإغلاق الحكومة الفيدرالية لجنازة الرئيس جيمي كارتر، ستغلق السفارة أبوابها يوم الخميس 9 كانون الثاني 2025.





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