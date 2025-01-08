نقابة مالكي الشاحنات شكرت لحميه افتتاح طريق بديل لضهر البيدر

وجهت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت كتاب شكر وامتنان الى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، على "كل الجهود التي تقومون بها في وزارتكم بشكل عام في ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد. كما نجدد شكرنا على ما بذلتموه من جهود لافتتاح الطريق البديل لطريق ضهر البيدر الشريان الحيوي للنقل البري والتي انهار قسما منها بفعل العوامل الطبيعية وادت الى اعاقة حركة النقل وتعثرها مما شكل عائقا اساسيا لشاحناتنا التي تعمل من والى مرفأ بيروت، وقد ادى افتتاح هذه الطريق الى تأمين السير لجميع المركبات بشكل عام وللشاحنات العمومية بكل قطاعاتها بشكل خاص والتي تعود منفعتها على قطاع النقل وللمزارعين والصناعيين لنقل انتاجهم وبضائعهم من والى مرفأ بيروت، مما سمح للشاحنات بالسير بدون أي عائق او تأخير أو دوام سير الذي كان يضر بهم وبالمزارعين والصناعيين على السواء. على أمل أن يعمم هذا الاجراء على كل الاراضي اللبنانية. بأسمنا وبأسم جميع الزملاء نتمنى لمعاليكم دوام النجاح في ما تقومون به ونحن على استعداد دائم للتعاون معكم من اجل الخير العام، وتفضلوا قبول فائق الاحترام والمودة".

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