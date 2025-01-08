الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي الناعمة - الشوف وزبقين - صور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 8 / 1 / 2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي الناعمة - الشوف وزبقين - صور".