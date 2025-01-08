عن إسم الرئيس.. هذا ما قاله "الحزب" للودريان

أفادت قناة "الجديد" عن أن النائب محمد رعد أكد خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أن حزب الله لا ينوي الوقوف عائقًا أمام أي إجماع لبناني حول اسم رئيس الجمهورية المقبل.

وأوضحت المعلومات أن الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري.

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بالتوازي أشارت المعلومات إلى أنّ اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمرة.