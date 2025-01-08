مراقبو الاقتصاد جالوا في صور وصيدا للتثبت من اعلان الاسعار

Advertisement

جال فريق من مراقبي مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في محافظة لبنان الجنوبي في محلات الادوات الكهربائية في صور وصيدا، وذلك في اطارحماية المواطنين من عمليات التلاعب لجهة التثبت من اعلان الاسعار على البضاعة المعروضة للبيع ،مع التشدد على ضرورة اعطاء فواتير للزبائن وتفصيل مضمون الكفالات والتي يجب ان تكون خطية وعدم الاعتماد على الضمانات الشفهية.وتم اثناء الجولة توجيه انذارات لبعض المحلات بضرورة استكمال اعلان الاسعار.وفي سياق متابعة المراقبين لشكاوى المواطنين نظموا محضر ضبط بحق صاحب مولد في بلدة عدلون.