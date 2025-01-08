للمرة الثانية... دبابة ميركافا استهدفت منزلا في حي عقبة مارون

استهدفت دبابة ميركافا للمرة الثانية من مكان توغلها داخل بلدة مارون الراس، منزلا ثالثا في حي عقبة مارون في أطراف مدينة بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



كما نفذت قوات العدو عملية نسف كبيرة على طريق رب ثلاثين الطيبة قضاء مرجعيون.

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