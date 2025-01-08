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لبنان

ميقاتي استقبل وفدا من "برنامج الامم المتحدة الإنمائي".. والتقى ريزا والحلبي وسليم

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:37
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من "برنامج الامم المتحدة الإنمائي" صباح اليوم في السرايا.
رأس الوفد  الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بليرتا اليكو في حضور وفد من هيئة إنماء الشمال. وجرى خلال الاجتماع عرض دراسة وتوصيات المسح الذي قام به "برنامج الأمم المتحدة الانمائي في طرابلس والشمال".
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واوضح رئيس "غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال" توفيق الدبوسي انه تم خلال الاجتماع عرض اوضاع منطقة الشمال بشكل عام والتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة" لتعزيز الخدمات في المنطقة.
 
 
 
ريزا
واستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والمستشارين زياد ميقاتي وسمير الضاهر. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة.
 
 
 
وزير التربية
 
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وعرض معه شؤونا وزارية.
 
 
 
 
كما اجتمع  مع وزير الدفاع موريس سليم وبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد وشؤون وزارة الدفاع.
 
 
 
 
كما استقبل النائب احمد رستم، ثم كلا من سفير لبنان في غينيا فادي زين وسفير لبنان في المغرب زياد عطا الله.
 
 
 
 
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