الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 8 / 1 / 2025، ما بين الساعة 14.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة - صور".





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