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لبنان

آخر المعلومات عن "جريمة الهرمل"... من هي الإمرأة التي قتلت أحد الشبان؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 07:14
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علم "لبنان 24"، أنّ س.ن التي أقدمت على قتل الشاب و.ع في الهرمل، هي شقيقته، بينما لم تُعرف حتى الان دوافع الجريمة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ س.ن أطلقت النار من سلاح حربيّ على و.ع، وأردته قتيلاً وقامت بتسليم نفسها إلى مخفر الهرمل.
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