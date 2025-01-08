سكاف بعد زيارته المطران عوده: زمن المناورات السياسية انتهى ونؤيد انتخاب قائد الجيش

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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم النائب غسان سكاف الذي قال بعد الزيارة: "الجهود التي قمنا بها في الأيام الماضية أفضت إلى التأكيد أنه سيكون لنا رئيس للجمهورية غداً. تاريخ 9 كانون الثاني هو تاريخ مهم جداً في تاريخ لبنان وسيتم إن شاء الله انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.واكد ان "زمن المناورات السياسية انتهى وبدأنا جدياً بالحديث عن انتخاب لرئيس الجمهورية. نحن نريد أن يُنتخب رئيس يمثّل كل اللبنانيين وأن يُنتخب من كل المكوّنات اللبنانية. أكيد الاسم الجامع الذي نسمع به منذ أيام هو اسم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي نؤيّد وهناك اتصالات سنقوم بها طوال اليوم حتى المساء وسيكون لنا الليلة اجتماعات للتأكيد وإصدار بيانات التأييد للرئيس المقبل".وطالب بان"تقوم الطائفة الشيعية بالمشاركة في انتخاب الرئيس ما ينفي تهميش الطائفة الشيعية لدورها في انتخاب الرئيس الجديد".وكان عوده قد استقبل العميد جورج خوري وتباحث معه في الشأن الرئاسي.