هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان، ان "يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة "، لافتا إلى ان "الإجراءات الأمنية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية محصورة في محيط المجلس النيابي فقط ، وان لا داعي لتعطيل الدراسة".

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