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لبنان

رعد استقبل لودريان في مقر كتلة الوفاء للمقاومة

Lebanon 24
08-01-2025 | 08:13
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استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ممثل اللجنة الخماسية الدولية المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو ووفد مرافق ، في مقر الكتلة في حارة حريك.، وذلك في إطار جولة لودريان على القوى السياسية اللبنانية.
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وقد تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني.
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