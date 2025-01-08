رعد استقبل لودريان في مقر كتلة الوفاء للمقاومة

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استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ممثل اللجنة الخماسية الدولية المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو ووفد مرافق ، في مقر الكتلة في حارة حريك.، وذلك في إطار جولة لودريان على القوى السياسية اللبنانية.وقد تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني.