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لبنان
الخير: نعمل على التوافق لانتخاب العماد عون رئيسا ونعول على حكمة بري
Lebanon 24
08-01-2025
|
08:17
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أعلن النائب أحمد الخير أن "تكتل "الاعتدال الوطني"، يعمل حاليا مع الجميع على تأمين التوافق على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، باعتباره يمثل مواصفات مهمة الانقاذ المطلوبة وثوابتها وسياساتها"، وأوضح أن "كيان التكتل الخاص وموقفه الذي أعلنه صباحا بتأييد انتخاب العماد عون للرئاسة الجمهورية، لا ينفصل عن الموقف الموحد الذي سيصدر عند الـساعة 5:30 مساء، بعد لقاء جامع لـ"المجموعة النيابية" التي ينسق معها وتضم 15 نائبا وما فوق".
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وأكد أن المملكة العربية السعودية "تلعب دورا اساسيا ورياديا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وهي حريصة على التوافق وأن تنتج جلسة الخميس انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه فرصة يجب أن نلتقطها وان نتعاطى معها بإيجابية لأنها تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين"، وقال: "المطلوب اليوم التقاط هذه اللحظة المحلية والعربية والدولية المناسبة لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وعدم تضييع هذه الفرصة العربية المتجددة التي تحقق مصلحة لبنان على كل الصعد، وتعود به إلى حضنه العربي".
وشدد على ان "اساس ما نقوم به تثبيت لبنان ضمن الشرعيتين العربية والدولية، وتجنيبه أي إجراءات قاسية نتيجة خيارات رئاسية غير وازنة لا تحقق مهمة الإنقاذ التي تضمنتها نداءات "اللجنة الخماسية" ومعايير الاصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي"، وقال: "البوصلة أكثر واضحة تحت سقف مصلحة لبنان وهي أن نذهب الخميس متوافقين على انتخاب العماد عون رئيساً. أما الكلام عن خيارات بديلة، فلسنا في وارده ونعتبره تضييعا للبوصلة".
وختم قائلا: "نعول على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان، وهو معروف بأنه يزين مواقفه بـ"ميزان الذهب"، واذا رجحت كفة الميزان عنده على اخرى فهي ترجح المصلحة الوطنية".
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