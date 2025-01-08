مسلحون خطفوا الشاب حسن... وهذا ما طلبوه من عائلته

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مسلحين خطفوا الشاب اللبناني حسن محمود ناصر الدين البالغ من العمر 31 عاماً من بلدة سقرجا، التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري، شمالي الهرمل.

وطالب الخاطفون عائلة الشاب بدفع مبلغ 20 ألف دولار للإفراج عنه.