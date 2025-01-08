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لبنان

بالأسماء... 5 نواب سيُصوّتون لقائد الجيش غداً

Lebanon 24
08-01-2025 | 08:31
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أفادت "الجديد" أن كتلة "التوافق الوطني" المؤلفة من 5 نواب هم: فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ومحمد يحيى، ستتجه للتصويت لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستُعقد غداً.
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