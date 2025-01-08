بالأسماء... 5 نواب سيُصوّتون لقائد الجيش غداً

أفادت "الجديد" أن كتلة "التوافق الوطني" المؤلفة من 5 نواب هم: فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ومحمد يحيى، ستتجه للتصويت لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستُعقد غداً.

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