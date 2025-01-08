بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل



بعد انفجار محطة محروقات "كورال" في منطقة سن الفيل، تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع.

وكانت النيران امتدت بسرعة بعد الانفجار، وطالت محطة المحروقات بالكامل.

ولم يُفدّ عن وقوع إصابات، بينما أثار الحريق حالة من الهلع في صفوف المواطنين والسكان القريبين من المحطة.

وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة العمليات المركزية في الدفاع المدني إنّ "سرعة التدخل حالت دون امتداد الحريق إلى المباني السكنيّة ممّا أنقذ المنطقة من كارثة".

وأضاف للـ"أم تي في"، أنّ "سبب الحريق يُحدّده خبير بعد الكشف".