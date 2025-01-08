Advertisement

لبنان

أمن الدولة تتابع مهامها في ضبط تسعيرة المولدات

Lebanon 24
08-01-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1303034-638719482188710775.jpg
Doc-P-1303034-638719482188710775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "في سياق متّصل بمهام متابعة موضوع أصحاب المولّدات الكهربائيّة، قامت دوريّة من مكتب طرابلس في أمن الدّولة،  ة، بمؤازرة من مصلحة حماية المستهلك في الشّمال، بالكشف على المولّدات الكهربائيّة الخاصّة بـ (أ.ح.) و(ع.ه.) في محلّة أبي سمراء، في حين سطّرت محضر ضبط بحق (ر.ع.) بسبب عدم التزامه بالتسعيرة الرسمية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-01-08
13:45 | 2025-01-08
13:38 | 2025-01-08
13:29 | 2025-01-08
13:19 | 2025-01-08
13:15 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24