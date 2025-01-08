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لبنان

بري استقبل لودريان

Lebanon 24
08-01-2025 | 09:42
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو ومحمود بري وعلي حمدان حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي.
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وغادر لودريان عين التينة من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
وظهراً ترأس رئيس مجلس النواب إجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير النيابية بحضور كافة الاعضاء خصص لمناقشة التطورات العامة والاوضاع السياسية لاسيما جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وبعد الإجتماع أدلى عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أيوب بالتصريح التالي: عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية إجتماعاً برئاسة الرئيس نبيه بري وناقشت الأوضاع والمستجدات على كافة الصعد وأكدت على الموقف المبدئي المتعلق بالإستحقاق الرئاسي وهو ما كانت قد أكدته في مرحلة سابقة وهي مع التوافق ، هذا بإختصار ما أكدته الكتلة في إجتماعها بعد إستعراض كافة الامور والإتصالات الجارية محلياً واقليمياً ودولياً
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