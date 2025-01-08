وزير الأشغال تابع ملف مسح الأضرار ورفع الأنقاض

عقد وزير الأشغال العامة علي حمية اليوم، استكمالا للإجتماعات السابقة بخصوص ملفات أشغال مسح الأضرار ورفع الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي، إجتماعا في مكتبه في الوزارة، للجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة عدوان 2023-2024، في حضور كل من الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، رئيس ادارة البرامج والتمويل في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور ونقيب المهندسين في بيروت فادي حنا والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين.

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