تفجيرات جديدة... هكذا يبدو الوضع حاليّاً في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ قام بعمليّة تفجير كبيرة في بلدة عيتا الشعب.

كما أشارت إلى أنّ العدوّ قام بتفجيرين في بلدة الجبين.

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وثبت العدوّ أجهزة تجسس في جبل بلاط المحاذي لبلدة مروحين.