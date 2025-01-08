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لبنان

تفجيرات جديدة... هكذا يبدو الوضع حاليّاً في الجنوب

Lebanon 24
08-01-2025 | 10:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ قام بعمليّة تفجير كبيرة في بلدة عيتا الشعب.
 
 
كما أشارت إلى أنّ العدوّ قام بتفجيرين في بلدة الجبين.
 
 
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وثبت العدوّ أجهزة تجسس في جبل بلاط المحاذي لبلدة مروحين.
 
 
 
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