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لبنان

في صور... عامل سوري سرق 3 آلاف دولار من محطة محروقات وفر إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
08-01-2025 | 10:42
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أقدم عامل سوري على سرقة 3 آلاف دولار من إحدى محطات المحروقات في محلة البص في صور، حيث يعمل، وفر إلى جهة مجهولة. وتقدمت إدارة المحطة في شكوى بحقه، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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