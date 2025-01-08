Advertisement

لبنان

حول الانتخابات الرئاسية غداً.. ماذا أعلنت واشنطن؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1303096-638719570160840786.jpg
Doc-P-1303096-638719570160840786.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنّه "نوحد الجهود مع فرنسا حتى يتم انتخاب رئيس في لبنان".

أما فيما يخص وقف اطلاق النار، أكد بلنكن أنّه "شهدنا انسحاب أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية من لبنان منذ وقف إطلاق النار".
Advertisement

تابع: "وقف إطلاق النار في لبنان متماسك وآلية المراقبة تعمل بشكل جيّد".

واشار إلى أن "هناك فرصة لـ"سلام مستدام" في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي". 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-08
16:52 | 2025-01-08
16:48 | 2025-01-08
16:19 | 2025-01-08
16:11 | 2025-01-08
16:03 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24