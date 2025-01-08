حول الانتخابات الرئاسية غداً.. ماذا أعلنت واشنطن؟

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أما فيما يخص وقف اطلاق النار، أكد بلنكن أنّه "شهدنا انسحاب أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية من لبنان منذ وقف إطلاق النار".تابع: "وقف إطلاق النار في لبنان متماسك وآلية المراقبة تعمل بشكل جيّد".واشار إلى أن "هناك فرصة لـ"سلام مستدام" في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي".