في الجنوب.. ماذا دمَّر الجيش الإسرائيلي اليوم؟

#عاجل خلال يوم واحد: تدمير خمسة مستودعات أسلحة في جنوب لبنان



🔸تواصل قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 146 بأنشطتها لإزالة تهديدات وبنى تحتية إرهاببة بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وحفاظًا على اتفاق وقف إطلاق النار.



🔸قوات اللواء انجزت عملية دقيقة داخل منطقة وعرة ومحصنة… pic.twitter.com/llwLaOx1k2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 8, 2025 Advertisement

تابع: "تواصل قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 146 بأنشطتها لإزالة تهديدات وبنى تحتية بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وحفاظًا على اتفاق وقف إطلاق النار".اضاف: "قوات اللواء انجزت عملية دقيقة داخل منطقة وعرة ومحصنة وجبلية بهدف تمشيط وتطهير منطقة استعداد لمخربي حزب الله حيث عثرت القوات على خمسة مستودعات أسلحة احتوت على أكثر من 200 قذيفة هاون ومنصات مجهزة وسترات واقية ومنصة مزروعة في الأرض. تم مصادرة وتدمير كافة المستندات".ختم: "كما كشفت القوات شاحنة محملة بثلاث منصات صاروخية متوسطة المدى مخبئة في منطقة جبلية".