في الجنوب.. ماذا دمَّر الجيش الإسرائيلي اليوم؟

#عاجل خلال يوم واحد: تدمير خمسة مستودعات أسلحة في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 146 بأنشطتها لإزالة تهديدات وبنى تحتية إرهاببة بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وحفاظًا على اتفاق وقف إطلاق النار.
🔸قوات اللواء انجزت عملية دقيقة داخل منطقة وعرة ومحصنة… pic.twitter.com/llwLaOx1k2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 8, 2025
#عاجل خلال يوم واحد: تدمير خمسة مستودعات أسلحة في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 146 بأنشطتها لإزالة تهديدات وبنى تحتية إرهاببة بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وحفاظًا على اتفاق وقف إطلاق النار.
🔸قوات اللواء انجزت عملية دقيقة داخل منطقة وعرة ومحصنة… pic.twitter.com/llwLaOx1k2