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لبنان

في الجنوب.. ماذا دمَّر الجيش الإسرائيلي اليوم؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:18
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كتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال يوم واحد: تدمير خمسة مستودعات أسلحة في جنوب لبنان". 

تابع: "تواصل قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 146 بأنشطتها لإزالة  تهديدات وبنى تحتية بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وحفاظًا على اتفاق وقف إطلاق النار". 

اضاف: "قوات اللواء انجزت عملية دقيقة داخل منطقة وعرة ومحصنة وجبلية بهدف تمشيط وتطهير منطقة استعداد لمخربي حزب الله حيث عثرت القوات على خمسة مستودعات أسلحة احتوت على أكثر من 200 قذيفة هاون ومنصات مجهزة وسترات واقية ومنصة مزروعة في الأرض. تم مصادرة وتدمير كافة المستندات". 

ختم: "كما كشفت القوات شاحنة محملة بثلاث منصات صاروخية متوسطة المدى مخبئة في منطقة جبلية".

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