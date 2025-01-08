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لبنان

عن جلسة انتخاب الرئيس.. ماذا تمنى وزير الخارجية الفرنسي؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:34
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كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، عن مساع فرنسية أميركية حثيثة لدعم استقرار لبنان. 
وتمنى بارو انتخاب رئيس للبنان غداً. 
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وزير الخارجية الفرنسي

بارو

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