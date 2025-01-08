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لبنان

لقاءٌ مرتقب بين باسيل ولودريان هذا المساء

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:37
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سيلتقي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عند الساعة السابعة والنصف مساء، ويلي ذلك اجتماع لتكتل "لبنان القوي".
 
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