لقاءٌ مرتقب بين باسيل ولودريان هذا المساء

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سيلتقي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عند الساعة السابعة والنصف مساء، ويلي ذلك اجتماع لتكتل "لبنان القوي".

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