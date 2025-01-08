"اللقاء الديمقراطي": نجدد تأكيدنا ترشيح عون للرئاسة

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وعقب الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً جدّدت فيه "موقفها الثابت بتأكيد انتخاب العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية".وأكّدت على "ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة كأساس لتجاوز الازمات والبدء بمرحلة جديدة من استعادة المؤسسات وانتظامها والانطلاق بعملية الإصلاح المطلوبة بعد تشكيل الحكومة".