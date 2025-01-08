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لبنان

"اللقاء الديمقراطي": نجدد تأكيدنا ترشيح عون للرئاسة

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:43
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عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعًا بمشاركة النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، راجي السعد، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وناقشت الوضع العام عشية الجلسة النيابية المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية.
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وعقب الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً جدّدت فيه "موقفها الثابت بتأكيد انتخاب العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية".

وأكّدت على "ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة كأساس لتجاوز الازمات والبدء بمرحلة جديدة من استعادة المؤسسات وانتظامها والانطلاق بعملية الإصلاح المطلوبة بعد تشكيل الحكومة".
 
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