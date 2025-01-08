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لبنان

منصوري بحث مع أبو حيدر وسوبرة والنقيب الأوضاع الإقتصادية والمالية

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:25
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إستقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اليوم في المصرف المركزي، وفداً ضم المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة، ومدير الأسواق التجارية في وسط بيروت أديب النقيب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي افي البلاد. 
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وتم التشديد خلال اللقاء، بحسب بيان، على "ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة غد الخميس وتشكيل حكومة بشكل سريع لقيادة عملية التعافي والنهوض في البلاد".
 
 
كذلك، تم "التأكيد أيضاً على أن إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة يفتح الآفاق بشكل كبير أمام عودة الإقتصاد إلى التعافي والنهوض وبالتالي تنمية وتحريك مختلف القطاعات الإقتصادية في البلاد".
 
 

 
 
 

لبنان

إقتصاد

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