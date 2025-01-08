عشية جلسة انتخاب الرئيس.. كيف تبدو حال الطرقات؟

أعلن التحكم المروري، مساء اليوم الأربعاء، عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أنّ "حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت".



كما ان "حركة المرور طبيعية على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد" .