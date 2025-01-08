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لبنان

عشية جلسة انتخاب الرئيس.. كيف تبدو حال الطرقات؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:17
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أعلن التحكم المروري، مساء اليوم الأربعاء، عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أنّ "حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت". 
كما ان "حركة المرور طبيعية على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد" .
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التحكم المروري

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