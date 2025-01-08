Advertisement

لبنان

بعد اقترابه من بعبدا.. أين جوزاف عون؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2025 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1303159-638719628437562588.jpg
Doc-P-1303159-638719628437562588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقول أوساط مقربة من قائد الجيش جوزاف عون لـ"لبنان24" إنّ الأخير لم يُناقش الملف الرئاسي مع أي من المحيطين به خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنّ قائد الجيش يلتزم الصمت حتى الآن بشأن التطورات الرئاسية والتي تصبّ باتجاهه.
Advertisement
 
 
وأوضحت المصادر أنّ عون لم يُغادر مكتبه في قيادة الجيش باليرزة في حين أنه من المتوقع أن يحضر إلى هناك صباح يوم غدٍ الخميس كالعادة قبل جلسة الانتخاب المقررة عند الساعة 11 صباحاً.
 
وحتى الآن، فإن بورصة المؤيدين لعون تتصاعد في أوساط الكتل السياسية، وتشير التقديرات إلى أنه قد ينال 78 صوتاً بالحد الأدنى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-08
16:52 | 2025-01-08
16:48 | 2025-01-08
16:19 | 2025-01-08
16:11 | 2025-01-08
16:03 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24