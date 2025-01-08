بعد اقترابه من بعبدا.. أين جوزاف عون؟

تقول أوساط مقربة من قائد الجيش جوزاف عون لـ"لبنان24" إنّ الأخير لم يُناقش الملف الرئاسي مع أي من المحيطين به خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنّ قائد الجيش يلتزم الصمت حتى الآن بشأن التطورات الرئاسية والتي تصبّ باتجاهه.

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وأوضحت المصادر أنّ عون لم يُغادر مكتبه في قيادة الجيش باليرزة في حين أنه من المتوقع أن يحضر إلى هناك صباح يوم غدٍ الخميس كالعادة قبل جلسة الانتخاب المقررة عند الساعة 11 صباحاً.

وحتى الآن، فإن بورصة المؤيدين لعون تتصاعد في أوساط الكتل السياسية، وتشير التقديرات إلى أنه قد ينال 78 صوتاً بالحد الأدنى.