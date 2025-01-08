بالصورة.. باسيل يلتقي لودريان في البياضة

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مساء الأربعاء بمنزله في البياضة، المُوفد الفرنسي جان إيف لودريان.

ويشمل البحث ملف استحقاق رئاسة الجمهورية وآخر التطورات على صعيده لاسيما بعد تقدّم اسم قائد الجيش جوزاف عون للوصول إلى بعبدا.