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لبنان

بدء اجتماع نواب المعارضة في معراب

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:29
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بدأ اجتماع نواب المعارضة في معراب، بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض، وضاح الصادق، ميشال دويهي، مارك ضو، أديب عبد المسيح، نديم الجميل، سليم الصايغ، الياس حنكش، ستريدا جعجع ، غسان حاصباني وجورج عقيص. 
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