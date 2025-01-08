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لبنان

حنكش: قائد الجيش رجل المرحلة

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:38
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أعلن النائب الياس حنكش، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن أن نقول إن العملية الانتخابية انتهت قبل حصولها، وبالتالي التواصل مستمر والأهم اليوم أن يحصل قائد الجيش على أكبر دعم لأنه رجل المرحلة".

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تابع في كلامه للـ "MTV"، أنه "لا يوجد plan b وسنستمر بالجلسات الانتخابية لحين انتخاب الرئيس وننتظر من الكتل تغيير رأيها لأننا لا نتحمّل المزيد من المماطلة".
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