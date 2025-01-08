حنكش: قائد الجيش رجل المرحلة

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تابع في كلامه للـ "MTV"، أنه "لا يوجد plan b وسنستمر بالجلسات الانتخابية لحين انتخاب الرئيس وننتظر من الكتل تغيير رأيها لأننا لا نتحمّل المزيد من المماطلة".