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لبنان

هذا ما قد يقرره "الثنائي" بشأن ترشيح عون والرئاسة

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:45
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ "الثنائي الشيعي يتجه لعدم الوقوف بوجه التوافق الوطني على انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية".
 
وذكرت "الجديد" أنَّ موقف "الثنائي الشيعي" مهّد له حصول لقاءين الأول بين كتلة الوفاء للمقاومة بشخص النائب محمد رعد مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والثاني مع الأمير يزيد بن فرحان والنائب علي حسن خليل وذلك قبيل اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة.
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وقالت مصادر متابعة للقاء بن فرحان وخليل إن الاجتماع كان ايجابياً ولم يكن حاداً ومهّد الطريق لموقف وطنيّ.
 

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