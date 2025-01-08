Advertisement

لبنان

زرازير: تصويتي غداً لا يمكن أن يأتي مخالفاً للدستور

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1303199-638719672866644025.jpg
Doc-P-1303199-638719672866644025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت النائبة سينتيا زرازير في بيان، "سنتان ونصف والوطن يعاني فراغاً في سدة الرئاسة وشللاً في انتظام الحياة العامة، بسبب تناحر قوى المنظومة، سنتان ونيف ولم نوفر جهداً وتواصلاً ومبادرات مع كل القوى -حتى التي لا يجمعنا بها الا الخصومة السياسية- سعياً منا للوصول الى رئيس سيادي صنع في لبنان، دونما نتيجة".
Advertisement
اضافت: "اما وقد جاء امر العمليات الخارجي فتجمعت فسيفساء المنظومة وتلاقت على مخالفة الدستور وانتهاكه، وقد كان الاجدر بها ان تتجمع قبل سنتين من اليوم من اجل الشعب اللبناني  الذي عانى الامرين طيلة هذه الفترة".
وختمت: "امام هذا الواقع، اقف متصالحة مع نفسي الى جانب الدستور اللبناني والمبادئ والقيم الوطنية التي عبر عنها الشعب اللبناني في ١٧ تشرين، واعلن ان تصويتي غداً لا يمكن أن يأتي مخالفاً للدستور".  
(الاناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-08
16:52 | 2025-01-08
16:48 | 2025-01-08
16:19 | 2025-01-08
16:11 | 2025-01-08
16:03 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24