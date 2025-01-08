زرازير: تصويتي غداً لا يمكن أن يأتي مخالفاً للدستور

Advertisement

قالت النائبة سينتيا زرازير في بيان، "سنتان ونصف والوطن يعاني فراغاً في سدة الرئاسة وشللاً في انتظام الحياة العامة، بسبب تناحر قوى المنظومة، سنتان ونيف ولم نوفر جهداً وتواصلاً ومبادرات مع كل القوى -حتى التي لا يجمعنا بها الا الخصومة السياسية- سعياً منا للوصول الى رئيس سيادي صنع في لبنان، دونما نتيجة".اضافت: "اما وقد جاء امر العمليات الخارجي فتجمعت فسيفساء المنظومة وتلاقت على مخالفة الدستور وانتهاكه، وقد كان الاجدر بها ان تتجمع قبل سنتين من اليوم من اجل الشعب اللبناني الذي عانى الامرين طيلة هذه الفترة".وختمت: "امام هذا الواقع، اقف متصالحة مع نفسي الى جانب الدستور اللبناني والمبادئ والقيم الوطنية التي عبر عنها الشعب اللبناني في ١٧ تشرين، واعلن ان تصويتي غداً لا يمكن أن يأتي مخالفاً للدستور".