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لبنان

ملحم خلف: سأصوّت لـ"قناعاتي" غداً

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:27
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قال النائب ملحم خلف، مساء الأربعاء، إنهُ بعد عزوف الوزير السابق زياد بارود عن الترشح لرئاسة الجمهورية، فإنه سيصوّت لقناعاته خلال جلسة انتخاب الرئيس يوم غدٍ الخميس.
 
 
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وأوضح خلف أن "قائد الجيش جوزاف عون يتمتع بكل المؤهلات"، وأضاف: "لكن في المقابل، يجب أن يكون رئيس الجمهورية حائزاً على الشروط التي تؤهله لهذا المنصب".
 
 
وتابع: "الدستور ليس ممسحة ولا يمكن للسياسة أن تتخطى الدستور، ويجب أن نضع قاعدة للغد وأن نكون على حجم الأمانة واذا بررنا المخالفات فنحن نؤسس لإعوجاج دستوري آخر".
 
كذلك، قال خلف في حديثٍ عبر قناة "الجديد" إنه "لن يقترع بورقة بيضاء"، معلناً أنه "سيتخذ خياره للشخصية التي سيختارها يوم غدٍ الخميس".
 
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال خلف: "كل التقدير لقائد الجيش العماد جوزاف عون ولكن لا يُمكن البدء بمُمخالفة دستورية".
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