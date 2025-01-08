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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"حراك داخلي - دولي مكثف تشهده الساحة اللبنانية.لقاءات ومشاورات واتصالات من المفترض أن تكون حاسمة لمصير جلسة الانتخاب الرئاسي تمهيدا لتظهير الصورة الحقيقية لمواقف الكتل النيابية قبيل التوجه الى ساحة النجمة ودوران صندوقة الإقتراع في قاعة الهيئة العامة.وعشية الجلسة ما تزال المشاورات قائمة بين الكتل النيابية فيما ستكون هذه الجلسة مفتوحة وبدورات متتالية وليس على النواب ال128 سوى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب الرئيس في جلسة الخميس أو في الأيام التالية حيث وبحسب ما يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لا توقف لجلسات الانتخاب إلا عند صلاة الجمعة أو قداس الأحد.الرئيس بري الذي التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ترأس إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير التي أكدت على موقفها المبدئي ومنذ اليوم الأول: مع التوافق...وعلى مسار اتفاق وقف إطلاق النار تمركز الجيش اللبناني في المواقع التي انسحب منها جيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدة الناقورة في القطاع الغربي في وقت يشهد فيه القطاعان الأوسط والشرقي تواصل عمليات التجريف ونسف المنازل والبنى التحتية من قبل جيش العدو الذي قام بعمليات تفتيش في الاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وبتفجيرات في الطيبة وطلوسة كما قصف منطقة حي الوعرة في بلدة رميش مستهدفا احد المنازل بالقرب من مركز الدفاع المدني ولم يبلغ عن اصابات.* مقدمة الـ "أم تي في"مبدئيا: العماد جوزف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. وعلى الأرجح فان قصر بعبدا سيفتح أبوابه غدا لرابع قائد للجيش يصبح رئيسا للجمهورية.فبعد شغور استمر سنتين وشهرين وتسعة ايام، كل الكتل الكبيرة سمت عون او ستسميه، باستثناء الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر حتى الان. علما ان الثنائي يدرس الامر، والرئيس نبيه بري لم يعد بعيدا عن اتخاذ القرار الصعب، الذي كان يفضل الا يتخذه...هكذا فإن الضغط الاقليمي والدولي فعل فعله. السعودية قالت كلمتها، كذلك اميركا. ولعل الكلمة الاقسى جاءت على لسان المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان ، الذي اعلن امام الكتل التي التقاها ان لا خيار سوى عون.وعليه، كلمة السر التي بدت ناعمة ولينة في البداية، تحولت كلمة حاسمة وجازمة في النهاية. حتى قطر تراجعت عن اسم مرشحها الياس البيسري وسارت بانتخاب العماد عون.وعندما شعر بري بثقل الضغط الممارس ، حاول ان يسترضي المعارضة بمرشحين آخرين، لكن الامر كان قد فات. فالقرار متخذ على اعلى المستويات، والضغط العربي والاقليمي ترافق مع مواقف متتالية للكتل المختلفة ايدت فيها عون، ما وضع الثنائي والتيار الوطني الحر في وضع حرج.وعلى الارجح، فان التيار سيبقى خارج التصويت للعماد عون، فيما الثنائي يخوض مفاوضات، تحت شعار انه يسير بالتوافق الوطني، وان استكمال التوافق يقتضي اعطاء اصوات كتلتي امل وحزب الله للعماد عون.فهل تنجح المفاوضات الليلة ما يؤدي الى انتخاب عون غدا، ام انها ستتعقد ما يؤخر عملية الانتخاب من دون ان تتغير نتائجها؟ البداية من خريطة توزيع أصوات النواب والكتل النيابية حتى الان.مقدمة "المنار"زحمة اخبار تسابق الساعات المتبقية قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا.. ومع استمرار لقاءات الموفدين وجولات السفراء والوسطاء وتحركات المعنيين، فان مواقف الكتل والنواب يتبدل بعضها تباعا، ويتظهر الآخر بعد لقاءات الموفدين وما يحويها من اسرار معروفة.وليس سرا موقف الثنائي الوطني – حزب الله وحركة امل ، الذي كان قبل زيارة الموفدين ولا يزال بعد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي – جان إيف لودريان – الى الرئيس نبيه بري في عين التينة ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك اليوم.موقف اكدته كتلة التنمية والتحرير من ان حزب الله وحركة امل موقفهما واحد، وانهما مع ضرورة التوافق بشأن رئاسة الجمهورية، ولكل امر مقتضاه كما جاء في بيان الكتلة.وبموقف مكلل بالمسؤولية الوطنية، وبالحضور الذي لا يقوى عليه تبدل الظروف او الاوضاع، اعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سحب ترشيحه الذي لم يكن يوما هو العائق امام عملية الانتخاب، بعد ان توفرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد كما قال، مجددا ما كان اعلنه سابقا من دعم لقائد الجيش العماد جوزاف عون.وان كان حديث الساعين ان عماد الحراك السياسي التوصل الى انهاء الشغور الرئاسي في لبنان بلا غالب ولا مغلوب لما فيه مصلحة البلاد، فان الامور تتكشف تباعا، وان كانت غير محسومة تماما الى الآن.في الجنوب العدوانية الصهيونية متواصلة الى الآن، عبر قصف صهيوني على مارون الراس، وتقدم نحو اطراف بنت جبيل وان عاود الانسحاب منها، فيما واصلت وحدات الجيش اللبناني تمركزها في الناقورة والقرى والمواقع التي اخلاها العدو امس في القطاع الغربي، وسط وضوح حجم الدمار الذي خلفه العدو حتى بعد اعلان وقف اطلاق النار.مقدمة الـ "أو تي في"غدا، إذا لم يحصل ما ليس في الحسبان، سينتهي الفراغ، وسينتخب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية.لكن الفراغ الذي يأمل اللبنانيون في ان ينتهي، ليس فقط فراغ الكرسي الرئاسي في بعبدا، بل الفراغ على عدة مستويات:أولا، الفراغ السيادي في الجنوب، بتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كل الاراضي اللبنانية، وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بشكل كامل، وإعادة حقوق لبنان كاملة، ولاسيما حقه في التنقيب عن النفط والغاز.ثانيا، الفراغ الحدودي في شمال لبنان وشرقه، بما يحمي البلاد من أي خطر أمني محتمل، ويوقف مسارب التهريب، ويعيد النازحين السوريين إلى بلادهم بعد التحولات السياسية الأخيرة في وطنهم.ثالثا، الفراغ الميثاقي غير المسبوق، المتمثل أساسا بحكومة تصريف الأعمال التي تسطو على صلاحيات الرئاسة، وتمارس السلطة خارج الدستور والأعراف.رابعا، الفراغ الاقتصادي والمالي جراء فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار الإصلاحات المطلوبة وتنفيذها، بما يعيد أموال المودعين، في إطار خطة تنقل الاقتصاد الوطني من حال الى حال.خامسا، الفراغ القضائي الواسع في متابعة ملفات الفساد، من خلال الإقدام على فتح ما بقي منها، والتقدم في إنهاء ما فتح، ولاسيما تلك الناتجة عن التدقيق الجنائي.في كل الاحوال، صفحة جديدة تفتح غدا في لبنان، عسى أن تكون بيضاء، على عكس تلك السوداء التي فتحها انقلاب 17 تشرين الاول 2019، وما رافقه وتلاه من تطورات وويلات، ندفع ثمنها كلبنانيين في كل يوم.مقدمة الـ "أل بي سي"ربما الفرصة متاحة غدا لأن يسأل اللبنانيون: هل يولد لنا نهج مع ولادة الرئيس؟نطرح هذا السؤال لأن اللبنانيين ملوا الانتخابات للانتخابات والرؤساء للرؤساء ، ويريدون نهجا ، الرؤساء يأتون ويذهبون لكن النهج يبقى ويستمر ويتقدم.حتى المصطلحات التي كانت تستخدم، ملها اللبنانيون من فرط استخدامها: كم مرة سمعوا بمصطلح "دولة القانون والمؤسسات"؟ كم مرة وردت في خطب القسم وفي البيانات الوزارية وفي البرامج الإنتخابية؟هذه المرة المطلوب نهج ينطلق من احلام الشباب وتجارب الشيوخ . نهج يمسح قهر المغترب ومعاناة المقيم . نهج يقول للمغترب: مكانك هنا في وطنك ، ونجاحك في خدمة وطنك ، ودماغك لوطنك. ويقول للمقيم: لا حاجة بعد اليوم لأن تغادر إلى أصقاع الأرض لتحقق طموحك.نهج يقول للمغترب: "عد" ، وللمقيم : " لا تغادر"... نهج تكون فيه الكفاءة هي المعيار الوحيد ليكون اللبناني في مؤسسات الدولة: فلا توريث للوظائف ولا وسائط . نهج يلغي "مرقلي تا مرقلك".نهج لا يسرق أموال اللبنانيين من المصارف ليقال لهم " عفا الله عما مضى" ، نهج لا ينتظر خمس سنوات، حتى الآن، ولا يعرف شيئا عما حصل في المرفأ.مقدمة "الجديد"جوزاف عون رئيسا بانتظار جبهة إسناد من نبيه بري كل المسالك النيابية أدت الى تصويت واسع لقائد الجيش، وأفرغت الكتل النيابية من كبيرة الى متوسطة القطع فالصغيرة كل مكوناتها الرئاسية في يوم واحد وهذا اليوم وصل ساعاته بليل محموم تتصدره الاجتماعات التنسيقية استعدادا لخميس الانتخاب.ودخل الى أربعاء التواصل العاملان السعودي والفرنسي ما أسهم في حث الكتل على التسمية والخروج من المناطق الرمادية الامير السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وضعا ثقلا استثنائيا وشاركا في إخراج المشهد الرئاسي، فكان التغيير أولا في موقف القوات التي تستضيف في هذه الاثناء اجتماعا موسعا للمعارضة، وسيعلن المجتمعون رسميا تأييدهم قائد الجيش.لكن الاجتماع الفاصل هو لكتلتي الثنائي الشيعي في عين التينة، والذي سبقه كلام تمهيدي لكتلة التنمية والتحرير أعلن فيه النائب ايوب حميد عبارة " التوافق" على رئاسة الجمهورية من دون أن يطرح اشكالية التعديل الدستوري، وتم ربط مصطلح التوافق بزيارة قام بها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الى اليرزة حيث التقى الامير السعودي يزيد بن فرحان.واذ دخل نواب الثنائي مرحلة الصمت الرئاسي، فإن كل الاجواء كانت تتوقع عدم خروج الرئيس نبيه بري عن الإجماع اللبناني والرغبة الدولية والاقليمية وما سيساعد على استيلاد الموقف المنسجم مع المرحلة، أن مرشح الثنائي سليمان فرنجية أعلن سحب ترشيحه من السباق الانتخابي.وظهر رئيس تيار المردة في بيانه رجل دولة يحترم الديمقراطيات ويسلم بنتائجها فتحدث عن ظروف توفرت لانتخاب رئيس غدا قائلا إن ترشيحه لم يكن يوما العائق أمام عملية الانتخاب.مرشح الثنائي السابق احتكم الى الواقعية الرئاسية متمنيا للوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية.. فكيف للثنائي الا يؤيد هذا المسار؟لكن المعلومات قالت إن كلمة السر سوف يفرج عنها قبيل انطلاق الجلسة صباح الخميس فإذا انضم الثنائي الى الإجماع النيابي سيكون نتجية مفاوضات استمرت اياما وخلصت الى تحصيل مكاسب.أما إذا قرر الثنائي البقاء على سلاحه .. فإن نتائج الجلسة ستدخل في عراك دستوري غير مضمون النتائج ولاسيما ان كتلتي بري وحزب الله ومعهما التيار الوطني الحر يحتكون على الثلث المعطل وغدا.. لرئيسه قريب. (الوكالة الوطنية)