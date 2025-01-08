من عبد المسيح.. نداءٌ إلى "الثنائي الشيعي"

قال النائب أديب عبد المسيح من معراب، اليوم الأربعاء، إنّ التطورات إيجابية وسريعة على صعيد ملف رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر يُعطي أملاً كبيراً، وأضاف: "أتصوّر أننا سننتج رئيساً في جلسة الغد وهو جوزاف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وأن نجتمع معاً تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون".

Advertisement

وتابع: "أنا أخوض معركة فؤاد مخزومي كما خضت دائما معركة جوزيف عون ولا يجب أن تكون لدينا مخططات واحتمالات أخرى، وخريطة المجلس النيابي الحالية معقدة وأي شخصية يجب أن تصل يجب أن تكون قادرة على التحاور مع الجميع".

وختم: "موضوع إنتخاب المجلس النيابي الحالي معقد بحيث لا غالب ولا مغلوب".