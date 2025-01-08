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لبنان

لقاء بين "القوات" وقائد الجيش.. نائب يعلن ما حصل خلاله

Lebanon 24
08-01-2025 | 15:07
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أعلن عضو كتلة "الجمهوريَّة القويَّة" النائب جورج عدوان أنّ "القوات اللبنانية حصلت على أجوبة على أسئلة كانت لديها وذلك خلال اجتماعٍ حصل بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقائد الجيش العماد جوزاف عون".
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وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، ذكر عدوان أنَّ الإجتماع كان إيجابياً بين عون وجعجع، مشيراً إلى أنّ الأسئلة "القواتية" تتعلّق بتطبيق الدّستور والقرارات الدوليّة.
 
وتابع: "نحن امام مرحلة جديدة والمرشح لموقع رئاسة الجمهورية يجب أن يوقف مسار المرحلة القديمة ويفتح الباب لمرحلة جديدة".
 
وأكمل: "العماد جوزاف عون لا يريد أن يبدأ عهده بخلافات دستورية وهو يأتي ليطبّق الدستور والقانون".
 
 
 
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