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لبنان

هل حسم نواب "الأرمن" خيارهم الرئاسيّ في جلسة الغد؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:16
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قال أمين عام حزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان إنَّ كتلة نواب الأرمن ستنتظر حتى ساعات صباح يوم غدٍ الخميس لاتخاذ قرار بشأن انتخاب رئيس للجمهورية بناءً على ما قد يحدث من تطوُّرات قبل جلسة الغد.
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 وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال بقرادونيان إنَّ "الطاشناق يسعى لتوافق أوسع على اسم الرئيس العتيد".
 
وكانت اللجنة المركزية لحزب "الطاشناق" عقدت، جلسة مساء اليوم، للبحث في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
 
وأكدت اللجنة في بيان "أهمية وضع حد للفراغ في الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية، وإنجاز هذا الاستحقاق لينتظم عمل المؤسسات، وتستعيد الدولة اللبنانية عافيتها السياسية".
 
وكررت تأكيدها "ضرورة الوصول إلى أوسع مروحة توافق حول شخصية تحظى بثقة وتأييد يمكنها من لم شمل اللبنانيين، وتجسيد الوحدة الوطنية، وقيادة مرحلة إعادة الإعمار واستعادة لبنان موقعه الطليعي بهمة الأطياف كافة". 
 
واشار البيان الى انه "من هذا المنطلق، وبعد التداول في نتائج الاتصالات التي أجريت مع مختلف الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، قررت اللجنة مواصلة السعي مع كل الأطراف لتتوج جلسة المجلس النيابي التي ستعقد يوم غد بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك عبر بلورة موقف توافقي جامع يمنح الرئيس العتيد أوسع شرعية وطنية تتعدى بأشواط الاصوات المطلوبة للانتخاب". 
 
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