بلدية طيرحرفا في جنوب لبنان: لعدم المغامرة بتاتاً في مسألة العودة

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أعلنت بلدية طيرحرفا، في بيان، أنْ "بعد التواصل والتنسيق مع قيادة الجيش على اثر دخول وحداتها العسكرية والهندسية الى بلدة طيرحرفا بعد انسحاب جنود الاحتلال الاسرائيلي من البلدة، تم إبلاغنا *بالتريّث في موضوع دعوة الأهالي لدخول البلدة في الوقت الراهن*.أضاف البيان: "وفق المعطيات الراهنة، فإن وضع البنية التحتية المزري يحول دون الولوج الى طيرحرفا والتنقل الطبيعي بين بيوتها وأحيائها، فالطرقات الرئيسية والفرعية شبه مدمرة وغير صالحة لتنقل المركبات السيّارة على اختلافها، أما الكهرباء والمياه وشبكة الاتصالات فمتضررة بشكل كبير مما يجعل مقومات الحياة حتى اللحظة غير ممكنة. ناهيك عن المخلفات القابلة للانفجار التي تركها جنود الاحتلال مما يعرض سلامة العابرين للخطر".وختم: "نهيب بأهلنا عدم المغامرة بتاتاً في مسألة العودة حفاظاً على سلامتهم ولاتاحة الفرصة امام فرق الجيش والدفاع المدني للقيام بواجبها في فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء. وسنعلمكم فور وصولنا الى التطمنيات اللازمة في هذا الإطار".