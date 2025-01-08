14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لماذا تدعم واشنطن وباريس والرياض وصول قائد الجيش الى بعبدا؟
Lebanon 24
08-01-2025
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت"الديار": كشفت مصادر سياسية مطلعة بأن اميركا والسعودية وفرنسا يدعمون الجنرال جوزاف عون ليكون رئيسا للجمهورية لعدة اعتبارات سياسية وامنية واستراتيجية. اولا تعول هذه الدول على ضمان الاستقرار الامني والذي اظهر قائد الجيش الجنرال جوزاف عون قدرة عالية على ضبط الاوضاع في احلك الظروف التي مر بها لبنان في السنوات الاخيرة.
Advertisement
بيد ان الجنرال جوزاف عون استطاع ان يبقي المؤسسة العسكرية متماسكة رغم التحديات المالية التي واجهت الجيش كما استمرت المؤسسة بفعاليتها في حين تفشى الشلل الاداري في معظم مؤسسات الدولة.
وتلفت هذه المصادر السياسية الى ان قائد الجيش عزز مبدأ الحياد النسبي لعدم انحيازه لاي طرف او حزب معين في خضم اضطراب سياسي مستمر. من هنا، شكلت استقلالية قائد الجيش نقطة قوته في عدم توريط الجيش في الانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية المتشعبة.
اضف على ذلك، تهدف اميركا وفرنسا والسعودية الى تعزيز وضع الجيش واعطائه دورا اقوى مما هو عليه الان ظنا منها ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لتقويض نفوذ حزب الله.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فان انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان على غرار قائد الجيش يشكل ركيزة اساسية في استراتيجيتها في تقويض نفوذ ايران رغم ان الرياض عملت على ارساء علاقات حسن الجوار مع الجمهورية الايرانية الاسلامية وخفض التوتر بينهما. وعلى هذا الاساس، ترى الرياض ان شخصية قائد الجيش ستشكل توازنا في لبنان بوجه فريق الممانعة وعندها تعيد السعودية احياء دورها التقليدي في لبنان. اما اختيار فرنسا للجنرال جوزاف عون فله اعتبارات مختلفة وهي انتقاء رئيس يضمن الاستقرار في لبنان ويكون قادرا على تطبيق الاصلاحات المرجو منها للنهوض من القعر. كما ان باريس تهدف الى حل الازمة الرئاسية التي تعقدت كثيرا بسبب تطورات حصلت في المنطقة ما اسفر عن حصول شغور رئاسي لمدة سنتين ونصف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
15:04 | 2025-01-08
08/01/2025 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-01-09
إليكم تفاصيل مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية
01:15 | 2025-01-09
"الحزب" اعاد تموضعه
01:00 | 2025-01-09
"كلمة السرّ" وصلت...انتخبوا العماد عون
00:59 | 2025-01-09
نقولا: انتخاب الرئيس دستوري
00:57 | 2025-01-09
يوسف سلامه: غدًا يوم آخر
00:55 | 2025-01-09
طيران مسيّر في أجواء النبطية
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 08:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 08:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 08:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24