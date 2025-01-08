الانتخاب أسهل من اتفاق وقف النار المتشدد؟

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إذاً ومن وجهة نظر المصدر،لا يمكن فصل اجراء الانتخابات الرئاسية الحالية، عما يمكن وصفه بالكارثة المدمرة، التي تعرض لها لبنان منذ أكثر من عام، والتي باتت تستوجب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، يكون قادرا على جمع معظم اللبنانيين من حوله، ويتمتع بالصدقية في ممارسة صلاحياته استنادا للدستور، والتعاون مع سائر المسؤولين، لإخراج لبنان من ازماته ومشاكله المتعددة، والنهوض بالدولة من جديد.ويشير المصدر إلى حسابات سياسية ومصالح لهذا الطرف اوذاك، تشكل جوهر العقد والصعوبات التي تعترض انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، بذريعة حاجته لتعديل دستوري كونه من موظفي الفئة الاولى، في حين يعرف القاصي والداني، ان سبب الاعتراض والرفض لهذا الترشح، سياسي صرف، وينطلق من واقع الانقسام السياسي والخلافات وبسط النفوذ، والتي ادت الى تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من سنتين، وتشكل محاولة يائسه لابقاء اساليب الهيمنة والاستئثار بالانتخابات الرئاسية التي سادت سابقا، بالرغم من المتغيرات الداخلية والاقليمية،بعد سقوط نظام بشار الاسد، والتي قلبت الواقع السياسي رأساً على عقب.ولذلك ومتى توافرت الارادة السياسية، يمكن تخطي مسألة التعديل الدستوري، كما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في ربيع العام العام ٢٠٠٨.وبالمقابل، يعتبر المصدر ان ما يحصل من وساطات وجهود خارجية من قبل سفراء ومندوبي اللجنة الخماسية، وتجاذبات سياسية، لدعم ترشيح العماد جوزيف عون، وتجاوز اعتراضات الرافضين لانتخابه رئيسا للجمهورية، لاسيما من قبل الثنائي الشيعي والتيار العوني، لا يقارن، بالجهود والتدخلات التي قامت بها هذه الدول ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين حزب لله وإسرائيل مؤخرا، بشروطها المتشددة على الحزب،والالتزامات المفروضة عليه، أقل من ذلك بكثير، ما يؤشر الى أن التوصل إلى اتفاق لتأمين انتخاب عون رئيسا للجمهورية، أقل صعوبة وبالامكان اقناع معظم الاطراف السياسيين بانتخابه في النهاية.