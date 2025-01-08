آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون

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اقفل الليل على موافقة الرئيس نبيه بري على انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية بعد اتصالات سعودية ودولية ومن الداخل اللبناني اجريت معه. وابلغ بري حزب الله بذلك.وستجتمع صباح اليوم كتلتا "الثنائي الشيعي" في المجلس النيابي قبل الجلسة لاعلان السير بانتخاب عون.وتضيف المعلومات ان اتصالات آخر الليل وتقديم السعودية الضمانات التي يطلبها الرئيس بري حتى لا يكون خارج التوافق مترافقة مع الصغوط الدولية افضت الى هذه الموافقة.ووفق المعلومات فان ما ساهم في تبدل موقف الثنائي الشيعي انقلاب "التيار الوطني الحر"عليهما امس الاول بتراجعه عن تأييد ترشيح اللواء الياس البيسري بعدما كان قد تأمن له النصف زائداً واحدا".