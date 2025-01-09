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لبنان
في الفوار.. صدمه وهرب
Lebanon 24
09-01-2025
|
00:12
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شهد مفرق الفوار شمال لبنان فجر اليوم حادث صدم ، أسفر عن وفاة شخص على الفور، حسب مندوبة "لبنان24".
حضرت القوى الأمنية والصليب الأحمر إلى الموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما فر السائق إلى جهة مجهولة.
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