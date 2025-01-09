في الفوار.. صدمه وهرب

شهد مفرق الفوار شمال لبنان فجر اليوم حادث صدم ، أسفر عن وفاة شخص على الفور، حسب مندوبة "لبنان24".

حضرت القوى الأمنية والصليب الأحمر إلى الموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما فر السائق إلى جهة مجهولة.