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لبنان

في الفوار.. صدمه وهرب

Lebanon 24
09-01-2025 | 00:12
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شهد مفرق الفوار شمال لبنان فجر اليوم حادث صدم ، أسفر عن وفاة شخص على الفور، حسب مندوبة "لبنان24".
 
حضرت القوى الأمنية والصليب الأحمر إلى الموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما فر السائق إلى جهة مجهولة. 
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