حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات

تشهد عدد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الخميس.



وحسب غرفة التحكم المروي، فإنّ حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه جل الديب حتى الزلقا ومن خلدة باتجاه انفاق المطار.



وكذلك، فإن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية المسلك الغربي، وعلى جادة شارل مالك الاشرفية.

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