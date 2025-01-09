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لبنان
طيران مسيّر في أجواء النبطية
Lebanon 24
09-01-2025
|
00:55
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يحلق الطيران المسيّر المعادي منذ صباح الخميس، في أجواء النبطية وبلداتها، لا سيما دير الزهراني، كفرجوز، حبوش، عربصاليم، كفررمان، تول، الكفور، حاروف، يحمر الشقيف، أرنون وكفرتبنيت.(الوكالة الوطنية)
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