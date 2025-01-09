طيران مسيّر في أجواء النبطية

يحلق الطيران المسيّر المعادي منذ صباح الخميس، في أجواء النبطية وبلداتها، لا سيما دير الزهراني، كفرجوز، حبوش، عربصاليم، كفررمان، تول، الكفور، حاروف، يحمر الشقيف، أرنون وكفرتبنيت.(الوكالة الوطنية)

Advertisement