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لبنان

يوسف سلامه: غدًا يوم آخر

Lebanon 24
09-01-2025 | 00:57
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كتب الوزير السابق يوسف سلامه على منصة "إكس": "ماذا وراء موقف المجتمع الدولي: "العماد عون أو الفوضى" هل يهدف الى انتخابه؟ أم لافتعال أزمة سياسية تُدخل لبنان في مسار جلجلة جديدة؟ هل يراهن الدكتور جعجع بتأييده له على موقف ممانع يؤجّل الانتخابات لمرحلة لاحقة؟ وهل قدره وقدر الشيعة تكرار تجربة مخايل الضاهر والمسيحيين؟ غدًا يوم آخر".
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