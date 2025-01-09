نقولا: انتخاب الرئيس دستوري

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أعلن النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان: " لقد استمعت الى بعض المحللين عن الدستور وانا كلي ثقة بنزاهتهم، لكن لي سؤال: عندما يتوفى نائب الا يحق للموظف من الفئة الأولى الترشح؟ مقدمة الدستور تتكلم عن أن الشعب هو مصدر السلطات عندما يتخلف هذا المجلس الذي انتخب وانتدب من قبل الشعب ليقوم بالوكالة عنه ولكن عند تلكؤه عن القيام بواجبه الأول الا وهو انتخاب رئيس للجمهورية، يكون وجوده دستوريًا؟".أضاف: "الدستور يتكلم عن مبدأ حماية الملكية الفردية وهي في حماية الدستور. كيف يمكن أن تسرق أموال المواطن ولم ترف جفن أكثرية النواب دفاعا عنه وتطبيق الدستور فهل هذا دستوري؟ اليس من واجبات مؤسسات الدولة وحسب الدستور تأمين الخدمات للمواطن؟وعندما لا تقوم بواجباتها فهل هذا دستوري؟".ختم: "حضرة النواب الكرام هل انتخاب رئيس الجمهورية لشخص يتمتع بكل المؤهلات وبظروف استثنائية يمكن أن تخفف ولو قليلا من آلام الناس يعتبر مناف للدستور؟ وكل الخروق الذي ذكرتها لا تعتبر منافية للدستور؟ إننا نعيش "دعوسة" للدستور. فانتخاب رئيس، كائنا من كان، دستوري. الدستور في خدمة المواطن لا العكس".