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لبنان

إليكم تفاصيل مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية

Lebanon 24
09-01-2025 | 01:15
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ينتخب مجلس النواب اليوم الرئيس الرابع عشر للجمهورية، في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان واعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العاملة في لبنان من عرب واجانب.
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ومن حيث مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطانه الدستورية، يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته الدستورية، في احتفال يقام في القصر الجمهوري في بعبدا، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم.

ولدى وصول الرئيس المنتخب الى مدخل القصر، آتيا من مجلس النواب في موكب رسمي، تعزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، ويحيي العلم اللبناني. 

في هذا الوقت، يرفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس. بعدها يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري. وتطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس، بينما تطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها للمناسبة.

بعد ذلك، يصافح الرئيس المنتخب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدراء العامين في الرئاسة وقائد لواء الحرس الجمهوري. ثم ينتقل الى صالون السفراء وسط صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث تلتقط له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة، لينتقل بعدها الى مكتبه حيث يتسلم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الاكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الارز الوطني، وتلتقط له الصور مرتديا الوشاح ومتقلدا القلادة.

ويلتقي الرئيس المنتخب بعد ذلك اللبنانية الاولى وافراد العائلة، حيث تلتقط الصور التذكارية. (الوكالة الوطنية)
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